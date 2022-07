Deputada entra com representação contra Wesley Safadão por erotização infantil

A deputada federal Eliza Virgínia (PP) denunciou Wesley Safadão à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) por erotização infantil. A razão foi um vídeo publicado pelo cantor com a filha Ysis, de 8 anos. Na gravação, pai e filha dançam a música “Macetando”.







A argumentação da parlamentar é que a criança estava sendo exposta a uma música com conotação sexual explícita, sendo o refrão, que fala “vai sentando, novinha”, deixaria ainda mais evidente o teor da música.

Em entrevista à Quem, o secretário Maurício José Silva Cunha, que recebeu a denúncia, também se disse impressionado. “Minha bandeira é lutar contra a exploração sexual e o abuso infantil. E, no vídeo, o Wesley Safadão canta e dança com a filha de oito anos uma letra de música que fala sobre sexo explícito. Ele faz apologia à pedofilia. As crianças assistem ao vídeo e querem dançar também. Às vezes os pais nem prestam atenção às letras das músicas. Hoje em dia, tem criança que não sabe ler nem escrever, mas já sabe falar sobre sexo. Isso não pode ficar assim. As crianças estão sendo erotizadas”, disse.

Virgínia afirma que o cantor feriu o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que fala sobre os direitos inerentes a todos os seres humanos, sem prejuízo da proteção integral.

Procurada pelo portal, a assessoria de Safadão disse que não vai se manifestar sobre o caso, já que o artista não foi notificado ou intimado.

Ouça o refrão da música: