Deputada do Rio de Janeiro recebe ameaça de morte e é xingada de ‘macaca’

A deputada estadual do Rio de Janeiro Renata Souza (PSOL) fez um boletim de ocorrência nesta terça-feira, 11, denunciando uma ameaça de morte recebida por e-mail. A mensagem, enviada na madrugada da última segunda-feira, 10, continha ofensas racistas e misóginas.

O remetente identificou-se, mas afirmou ser menor de idade e, por isso, disse ter certeza de que não seria preso. Entre outras coisas, ele xinga Souza de “macaca” e diz saber seu endereço. O caso foi recebido pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

A ameaça foi enviada para o e-mail institucional da deputada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e para integrantes da equipe. Souza cobrou que a investigação seja rigorosa e ágil, e reiterou que trata-se de uma tentativa de suprimir a representatividade política.

“Essa ameaça em si é uma violência política gravíssima. Diz sobre a intenção do seu autor não só de me assassinar, mas de assassinar tudo o que represento como mulher preta e cria da favela eleita parlamentar com a pauta do feminismo negro e popular”, declarou a deputada.