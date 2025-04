Deputada de Goiás acusa marido de agressão e solicita medida protetiva

A deputada federal de Goiás Marussa Boldrin (MDB-GO) usou as redes sociais para acusar o marido, o advogado Sinomar Júnior, de agressão. Segundo a parlamentar, houve registro de boletim de ocorrência e solicitação de uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com a parlamentar, tiveram dois episódios de agressões físicas, sendo o último o mais grave. Além disso, teria sofrido violência psicológica em diversas outras ocasiões. “Fui desvalorizada, desacreditada, diminuída como mulher, como mãe e como profissional”, escreveu.

Boldrin afirmou que as agressões teriam começado após o nascimento da primeira filha do casal. “Engravidei do segundo filho mais uma vez tentando corrigir a rota do abuso com amor. Em vez da relação dar sinais de melhora, os abusos se transformaram em pesadelos diários e a pressão psicológica e moral passaram a ser regra de um lar que deveria ser um porto seguro”, completou.

Ainda segundo a parlamentar, o relacionamento teria apresentado sinal de mudança quando ela almejou se candidatar para deputada federal. “E, mais uma vez, me iludi acreditando que a prestatividade dele era real, mas o tempo provou que eu estava errada”, desabafou.

Após os episódios de agressão, a deputada federal decidiu em 2025 procurar uma delegacia para registrar “o boletim de ocorrência, o corpo de delito, e pedir uma medida protetiva”.

Por fim, a parlamentar incentivou outras mulheres que vivem situações de violência a denunciarem o caso. “Você não está sozinha. Não tenha medo de denunciar, de pedir ajuda e de buscar sua liberdade”, destacou.

A IstoÉ entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal para obter mais informações sobre a ocorrência, mas a corporação informou que não é possível confirmar, negar ou divulgar informações sobre registros específicos de boletins de ocorrência, em respeito às normas legais de sigilo e proteção de dados pessoais.