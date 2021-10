Depreciação cambial no Brasil está na média e até “um pouquinho melhor”, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que a depreciação do real neste ano está na média e até “um pouquinho melhor” na comparação com outros países.

Em reunião da Associação Comercial de São Paulo, ele afirmou que a primeira onda de surpresa inflacionária ocorreu em 2020, sendo ligada a alimentos e ao comportamento do câmbio, com a moeda tendo se depreciado “muito” no ano passado.

Segundo Campos Neto, o segundo choque na inflação, em 2021, foi basicamente por preços monitorados.

(Por Marcela Ayres)

