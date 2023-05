Depósitos do First Republic estão garantidos por ‘força e estabilidade’, diz JPMorgan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 15:45 Compartilhe

Dias após comprar os ativos do First Republic Bank, o JPMorgan Chase assegurou, nesta sexta-feira, 5, que os depósitos do banco adquirido estão garantidos pela “força e estabilidade financeira” do gigante de Wall Street.

O compromisso aparece em carta aberta aos clientes da instituição bancária com sede em São Francisco, que se tornou a mais recente vítima de uma sequência de quebras iniciada em março com o Silicon Valley Bank. “Estamos comprometidos em apoiar os clientes do First Republic e fornecer um serviço excepcional e contínuo durante este período de transição e além.”

