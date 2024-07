Depósito tokenizado ganha espaço internacional, diz Campos Neto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 10:54 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, defendeu que o formato de depósitos tokenizados é o ideal para o uso de moedas digitais. “O depósito tokenizado está ganhando espaço internacional, e nós fomos os primeiros a falar disso”, disse durante evento sobre a tecnologia blockchain – base dos criptoativos e também da moeda digital do BC, o Drex.

Segundo Campos Neto, o Brasil é reconhecido globalmente como um país que está na fronteira em tecnologia e finanças. “O processo de tokenização está acelerando, temos de saber usar de maneira construtiva”, afirmou.

O plano de voo da digitalização do sistema financeiro brasileiro começou com a preocupação de engajar a população sobre a importância da transformação – por isso o primeiro passo foi o sistema de pagamentos. As etapas seguintes foram a busca pela internacionalização do sistema e o Open Finance. “Vemos alguns benefícios da ligação do Pix com Open Finance, como pagamento por aproximação.”

Com esta evolução da digitalização, Campos Neto reafirmou que espera para um futuro próximo um agregador de aplicativos de bancos.

Pela proximidade com a reunião do Comitê de política Monetária (Copom), que ocorre nos dias 30 e 31 de julho, Campos Neto não comentou sobre economia, falou apenas sobre tecnologia.