Deportivo Alavés demite treinador e contrata argentino Eduardo Coudet

O Deportivo Alavés anunciou nesta segunda-feira (2) a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet para o comando da equipe, após a destituição de Luis García Plaza horas antes.

“O Deportivo Alavés chegou a um acordo para a contratação de Eduardo Coudet como novo treinador da equipe principal”, escreveu o clube do País Basco em comunicado.

“O técnico argentino, com quase 80 jogos de experiência em LaLiga, assina com o conjunto ‘babazorro’ até o final da presente campanha, com chance de prolongar seu vínculo por mais uma temporada em função dos objetivos”, detalha o texto.

Coudet, conhecido como ‘Chacho’, treinou o Celta de Vigo ao longo de três temporadas entre 2020 e 2022 na primeira divisão espanhola. O treinador também comandou os clubes brasileiros Atlético-MG e Internacional.

Poucas horas antes, em outro comunicado, o clube havia anunciado a demissão de Luis García Plaza, “fechando assim sua etapa como treinador alviazul, após dirigir o ‘Glorioso’ em um total de 108 encontros oficiais e conseguir o acesso à Primeira Divisão em 2023”.

O Deportivo Alavés venceu apenas uma de suas últimas nove partidas do Campeonato Espanhol (7 derrotas e um empate) e ocupa atualmente a 16ª posição, com 14 pontos, apenas um a mais que o Espanyol (18º), o primeiro da zona de rebaixamento.

