Deportação de americanos para El Salvador é pauta de encontro entre Trump e Bukele

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 14, que quer deportar alguns cidadãos norte-americanos considerados criminosos violentos para El Salvador, onde seriam encarcerados em um acordo com o governo daquele país.

As observações, feitas a jornalistas na Casa Branca durante a visita de Estado do presidente salvadorenho Nayib Bukele, foram um dos sinais mais claros de que o republicano fala sério sobre a deportação de cidadãos naturalizados e nascidos nos EUA, proposta que alarmou defensores dos direitos civis e considerada inconstitucional por muitos juristas.

Trump disse que só levaria a ideia adiante caso a legalidade seja atestada pelo governo, mas não esclareceu qual o nível do devido processo legal que um americano atravessaria antes de ser deportado.

“Sempre temos que obedecer às leis. Temos criminosos locais que empurram pessoas para dentro de metrôs, que batem na nuca de senhoras idosas com um taco de beisebol quando elas não estão olhando, que são monstros absolutos”, disse.

“Eu gostaria de incluí-los no grupo de pessoas para tirá-los do país, mas vocês terão que analisar as leis sobre isso“.