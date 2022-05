Depois do trigo, Índia restringe exportação de açúcar

A Índia vai impor restrições à exportação de açúcar para proteger suas reservas como medida de precaução e reduzir a inflação, pouco depois proibir as exportações de trigo, duas medidas que acentuam a alta dos preços em um contexto de crise agrícola mundial.

O maior produtor mundial de açúcar e segundo exportador depois do Brasil limitará as exportações de açúcar a 10 milhões de toneladas no período de comercialização que vai de outubro a setembro, informou o ministério da Alimentação.





A decisão, que entrará em vigor em 1º de junho, foi adotada “com o objetivo de manter a disponibilidade interna e a estabilidade dos preços durante a safra do açúcar”, afirma um comunicado divulgado pelo ministério.

As exportações de açúcar devem atingir um nível sem precedentes durante esta a temporada de comercialização, com contratos assinados para quase nove milhões de toneladas, das quais 7,8 milhões já foram enviadas, acrescentou a pasta.

Há algumas semanas, alegando inflação e segurança alimentar, a Índia proibiu as exportações de trigo sem aprovação prévia do governo.

A proibição repentina de exportação do cereal bloqueou centenas de milhares de toneladas em um grande porto no oeste do país.