Depois de vencer no Maracanã, Fluminense visita Olimpia para ir às semis da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2023 - 16:31 Compartilhe

Depois de vencer o jogo de ida das quartas de final por 2 a 0, na semana passada, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Olimpia nesta quinta-feira (31), em Assunção, podendo perder por até um gol de diferença que estará classificado às semifinais da Copa Libertadores.

O duelo será no tradicional estádio Defensores del Chaco, às 21h30 (horário de Brasília), e terá arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela, com seus compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno como auxiliares.

O time carioca, que sonha em conquistar sua primeira Libertadores, chegou na terça-feira a Assunção e foi recebido no aeroporto ao som de um harpista contratado pelo ex-jogador paraguaio Julio César Romero, o ‘Romerito’, ídolo tricolor nos anos 1980 e que também jogou pelo Olimpia.

Para o confronto decisivo, o técnico Fernando Diniz poupou o time titular no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Diniz pregou “enorme respeito” ao time paraguaio.

“Sabemos que eles têm uma forma diferente de jogar. Sabem jogar a Libertadores. É um time muito forte, os jogadores estão muito bem treinados”, analisou o treinador tricolor.

– Jogo perfeito –

Depois de eliminar o Flamengo nas oitavas de final, o Olimpia terá que fazer um jogo perfeito para reverter a vantagem de dois gols do Fluminense.

O técnico do time paraguaio, Francisco Arce, tem quase todo o elenco à disposição, ao contrário do que aconteceu no jogo de ida, em que não pôde contar com seu principal jogador, o capitão Richard Ortíz, que se lesionou no aquecimento.

Outra mudança prevista em relação à semana passada é a entrada do lateral argentino Víctor Salazar, que permitirá ao volante uruguaio Alejandro Silva jogar mais avançado.

“Buscar o resultado é uma obrigação em casa”, advertiu Arce.

“Vamos ter pela frente um time muito sólido, que com certeza vai variar alguns nomes, mas seu estilo será o mesmo”, concluiu.

Prováveis escalações:

Olimpia: Juan Espínola – Víctor Salazar, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra, Facundo Zabala – Fernando Cardozo, Alejandro Silva, Ramón Martínez, Richard Ortíz – Iván Torres e Walter González. Técnico: Francisco Arce.

Fluminense: Fábio – Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diego Barbosa – André, Ganso, Jhon Arias, Keno – John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

hro/ma/ol/cb/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias