Depois de três meses, Queiroga nomeia novo titular para PNI

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – Depois de três meses sem titular, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), responsável pela estratégia de vacinações no país, tem um novo diretor, o pediatra Ricardo Queiroz Gurgel, nomeado nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Gurgel assume depois do pedido de demissão de Francieli Fantinato, que ocupou o lugar até julho. A então diretora deixou o cargo reclamando do excesso de politização da pandemia de Covid-19 e do programa de vacinação contra a doença no país.

Formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, o novo titular do PNI tem mestrado e doutorado em saúde da criança pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é professor titular de pediatria e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFSE.

Em seu currículo lattes, publicado na Internet, Gurgel informa ainda diversos trabalhos relacionados a vacinas, como o fato de ser um dos investigadores do desenvolvimento de uma vacina tetravalente contra a Dengue pelo Instituto Butantan e outros projetos de pesquisa em relação ao uso de vacinas em crianças.

