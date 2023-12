Depois de transplante, Faustão já fraturou duas costelas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 5:17 Para compartilhar:

Faustão surpreendeu fãs nesta terça-feira, 19, ao revelar que quebrou duas costelas recentemente. Segundo o apresentador, o incidente aconteceu em decorrência de duas quedas sofridas depois da cirurgia de transplante de coração a qual ele foi submetido em agosto.

No podcast “O Programa de Todos os Programas”, Fausto Silva contou que, em duas ocasiões, caiu ao tentar entrar no carro: “O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão […] Tem uma fratura na costela, essas coisinhas que atrapalharam na reabilitação com a fisioterapia”, destacou, ao falar sobre a recuperação do transplante.

No mesmo podcast, Faustão revelou que tentou todas as opções antes de entrar na lista para receber o coração de um doador: “Você vai levando com tratamento, com remédio, até que fala: ‘Chegou a hora.'”

Ele ainda contou que não sofreu rejeição com o órgão e que vem se recuperando bem.

Assista à entrevista completa:

