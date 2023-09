Depois de Swiatek, Pegula também se despede do US Open nas oitavas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 18:14 Compartilhe

Em uma segunda surpresa consecutiva no US Open, a americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, foi eliminada nas oitavas de final do torneio por sua compatriota Madison Keys, nesta segunda-feira (4).

Keys, 17ª no ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora na quadra central de Flushing Meadows.

Vice-campeã em Nova York em 2017, Madison Keys volta às quartas de final para enfrentar a tcheca Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon este ano, que passou pela americana Peyton Stearns.

Pegula, campeã no mês passado do WTA 1000 de Montreal, segue com sua “maldição” nos torneios de Grand Slam, nos quais nunca passou das quartas de final.

A queda da número 3 do mundo acontece poucas horas depois da surpreendente derrota da atual campeã do US Open, a polonesa Iga Swiatek, para a letã Jelena Ostapenko.

Com a eliminação, Swiatek deixará o topo do ranking da WTA após 75 semanas, posto que passará a ser ocupado pela bielorrussa Aryna Sabalenka.

