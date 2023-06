Depois de Sainz, Hulkenberg, Stroll e Tsunoda também perdem posições no grid do GP do Canadá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 22:40 Compartilhe

O espanhol Carlos Sainz não foi o único a ser punidos e perder três posições no grid para o GP do Canadá de Fórmula 1. Nico Hulkenberg, da Haas, Lance Stroll, da Aston Martin e Yuri Tsunoda, da AlphaTauri, sofreram as mesmas posições após o treino classificação deste sábado, em Montreal.

Hulkenberg caiu do segundo para o quinto lugar por não ter respeitado a bandeira vermelha. Stroll vai largar em 16º porque atrapalhou o francês Esteban Ocon, da Alpine, enquanto Tsunoda ficou em 19º lugar por prejudicar a performance de Hulkenberg.

Carlos Sainz, da Ferrari, também foi punido com a perda de três posições no grid por ter atrapalhado o francês Pierre Gasly, da Alpine, em volta rápida do Q1, no treino classificatório.

Com isso, Sainz caiu da oitava para a 11º colocação no grid. O italiano Oscar Piastri, da McLaren, passou a ser o oitavo, seguido pelo tailandês Alexander Albon, da Williams, e pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

O holandês Max Verstappen garantiu a pole position para o GP do Canadá, oitava etapa do Mundial de F-1, com o tempo de 1min25s858. O piloto da Red Bull somou a 25ª pole na carreira, a quinta na atual temporada e a terceira seguida.

O segundo lugar fica para Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lewis Hamilton, Mercedes vai largar em terceiro. George Russel, também da Mercedes, ficou em quarto e Hulkenberg em quinto. Esteban Ocon, da Alpine, é o sexto, seguido por Lando Norris, da McLaren, o sétimo.

O GP do Canadá, oitava etapa do Mundial de F-1, tem início previsto para as 15 horas (de Brasília). Verstappen lidera o campeonato com 170 pontos, seguido por Sergio Perez, seu companheiro de Red Bull (117), Fernando Alonso, da Aston Matin (99) e Lewis Hamilton, da Mercedes (87).

Confira o grid de largada para o GP do Canadá:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min25s858

2º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s286

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min27s627

4º – George Russell (ING/Mercedes), 1min27s893

5º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min27s102 *

6º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min27s945

7º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s046

8º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s349

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), sem tempo





10º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s615

————————————————–

————————————————-

11º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s294 *

12º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min20s959

13º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min21s678

14º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo, 1min21s821

15º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s886

————————————————

————————————————

16º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s484 *

17º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min23s137





18º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min23s337

19º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min22s746 *

20º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min23s342

*Sainz, Hulkernberg, Stroll e Tsunoda foram punido com a perda de três posições no grid

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias