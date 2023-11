Depois de restrições na Europa e EUA, TikTok é proibido em países asiáticos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/11/2023 - 1:57 Para compartilhar:

O Nepal decidiu banir o TikTok, alegando que o aplicativo ameaçava a ordem social. A ministra das comunicações e tecnologia da informação do país, Rekha Sharma, disse à BBC Nepali que o TikTok espalhou conteúdo malicioso.

“A proibição entrará em vigor imediatamente e as autoridades de telecomunicações foram orientadas a implementar a decisão”, disse ela. O primeiro-ministro nepalês, Pushpa Kamal Dahal, defendeu a decisão.

“Depois de uma longa discussão sobre como controlar a tendência de espalhar a desarmonia, a desordem e o caos na sociedade… foi alcançado um consenso entre todos os partidos políticos, incluindo tanto o partido no poder como a oposição”, disse ele.

“A regulamentação é necessária para desencorajar aqueles que abusam das redes sociais, mas fechar as redes sociais em nome da regulamentação é completamente errado”, postou ele no X.

Os provedores de serviços de Internet foram solicitados a cortar o acesso ao aplicativo. Vários países baniram o TikTok, que pertence à gigante tecnológica chinesa Bytedance e tem mais de um bilhão de usuários mensais.

A proibição do Nepal ocorre mais de três anos depois de a Índia também ter banido o TikTok, juntamente com vários outros aplicativos chineses, com a justificativa de que representavam uma “ameaça à soberania e à integridade”. Na época, o TikTok tinha cerca de 120 milhões de usuários no país, destruindo assim um dos maiores mercados do aplicativo.

Outros países, incluindo a Austrália , baniram o TikTok em dispositivos governamentais devido a preocupações com espionagem.

Recentemente a França, Holanda e Noruega também se juntaram à lista de países que estabelecem proibições para o TikTok. No caso desses países, regras de segurança foram estabelecidas e o aplicativo Chines passou a ser proibido em dispositivos móveis emitidos pelo governo.

O aplicativo de vídeos também foi banido em Montana, nos Estados Unidos. O governador republicano Greg Gianforte assinou a lei que proíbe o aplicativo no estado. A medida entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Ao todo, já passa de 30 o número de países que adotaram algum tipo de restrição ao TikTok.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias