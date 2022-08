Depois de quase um mês longe do Maracanã, Fluminense encara o Cuiabá com casa cheia

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Depois de ficar quase um mês longe do Maracanã, o Fluminense volta para casa no domingo para encarar o Cuiabá, às 16h (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe não atuava no estádio desde a despedida de Fred, na vitória sobre o Ceará por 2 a 1, e deve ver sua torcida repetir o bom público, algo que parece ter se tornado uma tendência. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo. O LANCE! acompanha a partida em tempo real.

Para matar a saudade, a torcida vai em peso e tem grandes chances da partida entrar no top-5 de maiores públicos do Fluminense em 2022. O maior registro de público do Tricolor foi contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, com 69.760 torcedores. Em seguida, na despedida do atacante Fred, 63.707 pessoas estiveram presentes. Na terceira posição, entra o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, com 57.919 torcedores no estádio. Posteriormente, 46.325 torcedores foram ao Maracanã para ver Fluminense e Cruzeiro, pela Copa do Brasil. E na quinta colocação, o jogo diante do Corinthians também pelo Brasileiro registrou um público de 44.782 torcedores, que deve ser batido deste do Cuiabá.

– Saudade do Maracanã, de estar perto da nossa torcida, apesar da ida para Volta Redonda. Os últimos jogos foram decisivos. Que chegue a 50, 60 mil. Temos um returno muito longo. Se a gente continuar nessa invencibilidade, fazendo nossa pontuação em casa, podemos chegar no ponto alto da tabela, que é o nosso objetivo – disse Ganso em coletiva.

Após a despedida de Fred, o Fluminense encarou uma sequência de três jogos fora de casa contra o Cruzeiro (Copa do Brasil), São Paulo e Goiás (Campeonato Brasileiro). Depois disso, o Fluminense voltou ao Rio de Janeiro, mas jogou contra o Red Bull Bragantino no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na sequência, visitou Fortaleza e Santos.

O Fluminense vai tentar emendar a sexta vitória consecutiva dentro de casa. O Tricolor levou a melhor contra o Avaí, Cruzeiro, Corinthians, Ceará e Red Bull Bragantino. A última derrota aconteceu em 11 de junho para o Atlético-GO por 3 a 0, no Maracanã. Com 35 pontos no Brasileirão, a equipe carioca luta para seguir na briga pela liderança da competição.

O retrospecto do confronto contra o Cuiabá é favorável e registra duas vitórias para o clube carioca e um empate. Na temporada passada, o Auriverde perdeu para o Flu logo na segunda rodada da Série A. Em São Januário, o Tricolor venceu por 1 a 0. No segundo turno, empate por 2 a 2 na Arena Pantanal. O Cuiabá saiu perdendo por dois gols de vantagem, mas buscou a igualdade no placar com Jonathan Cafú e Felipe Marques. As equipes fizeram o primeiro duelo em 2022 também pela 2ª rodada da competição. O time carioca fez 1 a 0 longe de casa, com gol contra do zagueiro Paulão.

