Depois de perder pênalti, Hulk lidera comentários e piadas nas redes sociais; veja os melhores Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 0 a 0 pela primeira partida da semifinal da Libertadores 2021

O assunto mais comentado do Twitter durante o empate sem gols entre Palmeiras e Atlético Mineiro foi o atacante Hulk. Durante o primeiro jogo da semifinal da Libertadores 2021, o camisa 7 do Galo perdeu um pênalti, dando início à chuva de comentário, piadas e memes da partida.

– Aprende aqui Hulk… – escreveu o perfil do Íbis, o “pior time do mundo”, com um vídeo de um atacante do clube marcando um gol de pênalti.

– Tão ligados que a trave do pênalti do Hulk é a MESMA que o Borré faria o 3×0, né? – destacou um torcedor do Palmeiras lembrando a derrota para o River Plate (ARG) no jogo de volta da semifinal da Libertadores.

– Hulk é verde, e verde é cor do Palmeiras, era óbvio q isso aconteceria… – brincou um internauta com fotos do super-herói Incrível Hulk.

– Hulk, eu já sabia que você era Palmeirense, mas a ponto de errar um pênalti contra o Palmeiras é fenomenal. Saia desse Atlético Mineiro – brincou outro internauta.

Alguns torcedores do Atlético Mineiro também reforçaram seu apoio ao Hulk mesmo com o pênalti perdido. O Galo volta a enfrentar o Palmeiras na próxima terça-feira, dia 28, para definir quem será o primeiro finalista da Libertadores 2021. Do outro lado da chave, Flamengo e Barcelona (EQU) disputam a outra vaga nesta quarta-feira.

Veja abaixo essas e outras publicações originais!

Aprende aqui Hulk… https://t.co/CYVvWUooGL — Íbis Sport Club (@ibismania) September 22, 2021

Tão ligados que a trave do pênalti do Hulk é a MESMA que o Borré faria o 3×0, né? — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) September 22, 2021





Hulk é verde, e verde é cor do Palmeiras, era óbvio q isso aconteceria… pic.twitter.com/ukDeYmUBuf — PES MIL GRAU (@Pesgrau) September 22, 2021

HULK EU JÁ SABIA QUE VOCÊ ERA PALMEIRENSE, MAS AO PONTO DE ERRAR UM PÊNALTI CONTRA O PRÓPRIO PALMEIRAS É FENOMENAL SAIA DESSE ATLÉTICO-MG — SEP MEMES (@sepmemes_) September 22, 2021

HULK, O MAIOR PALMEIRENSE VIVO pic.twitter.com/h3MoeMFGaY — Sala12 (@OficialSala12) September 22, 2021

Levanta a cabeça Hulk, vc é maior que esse pênalti perdido. pic.twitter.com/xeTztPJa1O — Wenceslau ⚫⚪ (@wenceslaumg) September 22, 2021

