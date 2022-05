Depois de perda de assinantes, Netflix demite funcionários e cancela mais produções

Apesar de ainda ser a plataforma de streaming mais acessada da atualidade, a Netflix está passando por reestruturações após uma queda massiva no número de assinantes no primeiro trimestre deste ano, o que derrubou o valor de mercado da empresa. Por conta disso, a plataforma de demitiu 150 funcionários e cancelou mais projetos animados. Com informações da Variety.

Uma das produções é ‘Wings of Fire’, da produtora executiva Ava DuVernay (‘Olhos que Condenam’), que adaptaria os livros infantis de Tui T. Sutherland. Além dessa série, o seriado ‘Antiracist Baby’ e o filme ‘With Kind Regards from Kindergarten’ também foram cancelados.





Segundo a Netflix, esses cancelamentos não foram causados pela queda de assinantes, e sim por questões criativas, o que indica que eles seriam cancelados de qualquer forma. Porém, o “timing” dos cancelamentos coincide com demissões de funcionários e com o anúncio de que a plataforma terá uma versão mais barata com anúncios.