Depois de pena branda, Trump responderá a mais 3 processos; veja quais são

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi sentenciado nesta sexta-feira, 10, por falsificar registros comerciais e comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels durante as eleições de 2016. Mas o republicano recebeu uma pena “branda” pelo caso. Mesmo assim, ele ainda responde por mais três processos.

A Justiça norte-americana aceitou as 34 acusações contra Trump, que poderia ser sentenciado a quatro anos de prisão. Porém, o juiz responsável do caso, Juan Merchan, afirmou que uma “sentença de encerramento” era improvável.

Caso o republicano fosse condenado à prisão, isso não o impediria de exercer o cargo na presidência.

Outros processos

Trump também responde a um processo por tentar interferir na disputa no estado da Geórgia durante as eleições de 2020. A ação teve início após vir à tona um telefonema do republicano, no qual pedia para a autoridade eleitoral do estado que “encontrasse” mais 11 mil votos.

Nesse caso, ele responde por oito acusações, entre elas a de espalhar mentiras sobre fraude eleitoral, pressionar oficiais para alterar os resultados e conspiração. Caso seja condenado, Trump pode pegar até 20 anos de prisão pela formação de organização criminosa, e de multa a cinco anos de prisão pelas declarações falsas.

Em outro processo, o republicano é acusado pela invasão do Capitólio, quando seus apoiadores invadiram o Congresso norte-americano na tentativa de impedir que o então vice-presidente Michael Pence declarasse a vitória de Joe Biden. Os promotores alegam que Trump teria incitado o ocorrido para se manter no poder. Se ele for condenado, as penas vão de multa a 20 anos de prisão.

O presidente eleito ainda é acusado de esconder documentos da CIA, que continham informações sobre a segurança nacional, em sua mansão em Mar-A-Lago, na Flórida após deixar a presidência.

Nesse caso, Trump responde por manipular indevidamente arquivos confidenciais, reter intencionalmente informações relacionadas à Defesa Nacional e por obstruir os esforços do governo para recuperar os documentos. Caso seja condenado, o republicano pode enfrentar penas de até 20 anos de detenção.

Donald Trump se declara inocente em todas as acusações.