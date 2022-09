Depois de passar por UTI e receber alta, Isa Scherer diz que perdeu 13 kg após parto de gêmeos

Da Redação 07/09/2022 - 1:42 Compartilhe

Isabella Scherer contou na noite desta terça-feira (6) que já perdeu 13 kg depois de ter dado à luz os gêmeos Mel e Bento, filhos dela com o modelo Rodrigo Calazans.







“Vou me pesar agora pela primeira vez. Vamos ver quantos quilos eu perdi já”, disse Isa em um vídeo em seus stories do Instagram. Na sequência, ela fala sobre as mudanças no corpo: “Perdi 13 kg já. Tô com 52 kg”.

A campeã do Masterchef 2021 e filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, contou que teve alta e foi para sua casa na segunda (5), depois de ter ficado internada na UTI por conta de um pico de pressão alta.

“Vim pra casa ontem à noite. Tá f*da. Tá muito cansativo, mas finalmente eu tô conseguindo começar a dormir. Eu só consegui dormir assim de verdade, entre as mamadas, depois que eu voltei da UTI. Antes eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum, nem com calmante”, disse Isa.

“Agora eu tô conseguindo descansar, então passei o dia inteiro amamentando e dormindo, amamentando e dormindo, amamentando e dormindo. Estamos aqui ajustando e tentando entender como vai ser essa rotina, mas vou falar pra vocês, amamentar gêmeos é punk”, continuou a influenciadora.

Isa explicou que não teve tanta dificuldade com a amamentação em si, e explicou que os dois filhos, Mel e Bento, têm jeitos diferentes de mamar.

“Graças a Deus, eu tive muita facilidade com a amamentação. Tô produzindo muito leite. Tô com o mamilo íntegro. Então, eu tô meio chocada porque sempre o meu maior medo, minha maior aflição, era amamentar, mas tá sendo bem de boa. Só que são dois, né? Então, é muito cansativo. Eles sugam a minha energia. Eu termino cada mamada desidratada, com sono, com fome. Aí eu preciso depois de toda mamada comer e dormir, capotar”, contou.

“Ele [Bento] mama bem mais forte e rápido que ela [Mel]. E ela mais lento e prolongado”, finalizou Isa.