Depois de operação, Rafinha aparece usando capacete à la Peter Cech

Rio – O lateral-direito Rafinha, foi submetido a um procedimento cirúrgico na face, na noite da última segunda-feira, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, após choque na cabeça com Rony, no duelo com o Athletico, no último domingo. Após a operação, o atleta apareceu usando uma espécie de capacete à la Peter Cech, ex-jogador do Chelsea e Arsenal, que se notabilizou por jogar com uma proteção após sofrer uma contusão na cabeça.

Rafinha aparece usando capacete estilo Petr Cech – Reprodução

Apesar da cirurgia ter sido um sucesso e a fratura diminuído, o departamento médico do Flamengo ainda não estipulou um prazo para o retorno do atleta. Desta forma, Rafinha é duvida para os próximos confrontos do Rubro-Negro.