Depois de Nadal e Djokovic, Rublev também cai no Masters 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 19:17 Para compartilhar:

Depois de Rafael Nadal no sábado e Novak Djokovic no domingo, o Masters 1000 de Roma perdeu mais um de seus cabeças de chave nesta segunda-feira (13), o russo Andrey Rublev, número 6 do mundo, que foi surpreendido pelo francês Alexandre Müller (109º).

Müller fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, em uma hora e 49 minutos.

Campeão do Masters 1000 de Madri há oito dias, Rublev parecia ter a situação sob controle no primeiro set, mas perdeu o domínio no início do segundo.

Müller, de 27 anos e cujo melhor resultado era a final do ATP 250 de Marraquech em 2023, fez ajustes táticos que derrubaram o russo.

O tenista francês, que nunca havia derrotado um jogador do Top 10, selou a vitória mais importante de sua carreira com um ‘ace’ em seu terceiro match point.

Nas oitavas de final, ele vai enfrentar o chileno Nicolás Jarry (24º), que bateu o italiano Stefano Napolitano (125º) por 2 sets a 1 (6-2, 4-6 e 6-4).

– Medvedev sofre, mas avança; Rune eliminado –

Atual campeão do torneio, o russo Daniil Medvedev (4º) sofreu contra o sérvio Hamad Medjedovic (121º), mas acabou vencendo em três sets, com parciais de 7-6 (7/5), 2-6, 7-5.

Por sua vez, o argentino Sebastián Báez (19º) avançou às oitavas de final com uma grande vitória sobre o dinamarquês Holger Rune (12º), por 2 sets a 1 (2-6, 6-2 e 6-3)

O próximo adversário de Báez será o polonês Hubert Hurkacz (9º), carrasco do também argentino Tomás Etcheverry (28º).

Finalista do Masters 1000 de Madri, o canadense Felix Auger-Aliassime (20º) também se despediu do torneio, eliminado pelo australiano Alex De Minaur (11º).

De Minaur vai enfrentar nas oitavas de final o grego Stefanos Tsitsipas (8º), que passou pelo britânico Cameron Norrie (30º).

— Resultados desta segunda-feira do Masters 1000 de Roma:

– Simples masculino – 3ª rodada:

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Cameron Norrie (GBR) 6-2, 7-6 (7/1)

Alex De Minaur (AUS) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-7 (2/7), 6-4, 6-4

Nicolás Jarry (CHI) x Stefano Napolitano (ITA) 6-2, 4-6, 6-4

Alexandre Müller (FRA) x Andrey Rublev (RUS) 3-6, 6-3, 6-2

Hubert Hurkacz (POL) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (9/7), 6-2

Sebastián Báez (ARG) x Holger Rune (DIN) 2-6, 6-2, 6-3

Daniil Medvedev (RUS) x Hamad Medjedovic (SRV) 7-6 (7/5), 2-6, 7-5

Tommy Paul (EUA) x Dominik Koepfer (ALE) 6-4, 6-3

jr/hpa/iga/cl/cb/am