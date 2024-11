Depois de Mike Tyson, Netflix ‘ataca’ com Beyoncé em intervalo de jogo da NFL no Natal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 9:55 Para compartilhar:

Depois da luta de Mike Tyson, sexta-feira passada, a Netflix anunciou, no domingo à noite, a apresentação da estrela Beyoncé no intervalo de jogo da NFL entre Baltimore Ravens x Houston Texans na noite de Natal. A cantora é natural de Houston e já se apresentou em duas edições do Super Bowl, em 2013 e 2016..

O serviço de streaming não revelou detalhes sobre a apresentação, mas fez menções de que provavelmente contaria com participações especiais de seu álbum “Cowboy Carter”, que lhe rendeu 11 indicações ao Grammy no início deste mês.

A Netflix está transmitindo dois jogos da NFL neste Natal. O primeiro jogo será entre o Kansas City Chiefs e o Pittsburgh Steelers – criando a possibilidade de que dois dos maiores astros do mundo façam parte dos eventos. Taylor Swift, que está namorando o tight end do Chiefs, Travis Kelce, compareceu a vários de seus jogos até agora neste ano e terminará sua turnê “Eras” até o Natal.

Os jogos da NFL são a mais recente incursão da gigante do streaming em esportes e programação ao vivo. O anúncio vem dois dias depois que a Netflix transmitiu uma noite de boxe que incluiu uma luta entre Mike Tyson e Jake Paul que resultou na vitória do influenciador do YouTube.

A transmissão foi prejudicada por problemas de streaming e buffering para muitos usuários, com pelo menos 85.000 espectadores registrando reclamações.