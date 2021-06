Depois de marcar gol do empate em Pelotas, Daniel Amorim mantém o foco: ‘Foi só um passo que a gente deu’ Centroavante fez o gol de bola aérea que marcou a virada do Vasco e fala em continuar o trabalho e conquistar objetivos

O Vasco venceu o Brasil de Pelotas de virada e encerrou o jogo com 2 a 1, neste sábado, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul. A equipe, que ainda não tinha conquistado os três pontos em uma só partida na Série B do Brasileirão 2021, se recuperou após gol contra de Ernando e cravou a vitória com gols de Daniel Amorim e Morato.

O centroavante Daniel Amorim comentou sobre o gol ao sair do gramado e ressaltou que é só o início da campanha.

— Feliz demais. Deus é maravilhoso e capacita a gente, e a gente trabalha pra isso, poder vim e conquistar os objetivos que a gente está procurando e agora continuar trabalhando que foi só um passo que a gente deu — afirmou.

O próximo duelo do Vasco será contra o Avaí, na quarta-feira (16), às 19h, em São Januário.

