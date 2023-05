Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 02/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Depois da partida contra o Tolima pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (2), o elenco do São Paulo conhecerá pela primeira vez com o técnico Dorival Júnior uma folga.







Na verdade, o plantel são-paulino terá um dia sem atividades no campo pela primeira vez em três semanas. Mas a coisa está longe de ser uma folga convencional.

Segundo a programação divulgada pelo Tricolor, o elenco deixa Ibagué logo após o jogo, que começará às 19h (de Brasília), de ônibus. Chega à capital colômbia Bogotá no início da madrugada de quarta-feira (3). E retorna ao Brasil em voo fretado no período da tarde, com previsão de chegada em São Paulo só à noite. Serão mais de 14 mil quilômetros de deslocamento de ida e volta para o duelo com o Tolima.

Ou seja, será o primeiro dia nessas três semanas sem nenhum tipo de atividade no campo. O clube do Morumbi ainda não divulgou sua programação para o restante da semana.

A expectativa era de que o São Paulo de Dorival pudesse ficar sem atividades no campo neste final de semana, após o empate com o Coritiba no sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro. Mas o clube conseguiu treinar na Arena da Baixada, do Athletico, no domingo (30).

Dorival foi anunciado como novo técnico do São Paulo no dia 20 de abril. Apresentado oficialmente no dia seguinte, já estreou no dia 22, na vitória sobre o América-MG. A folga que seria habitual após essa partida acabou suspensa por conta do pouco tempo do novo comandante no clube.

