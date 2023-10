Depois de Luísa Sonza, relembre cantoras que já se envolveram com suas bailarinas

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 18/10/2023 - 5:22 Para compartilhar:

Luísa Sonza tem movimentado a web com a notícia de seu novo affair. No domingo, 15, a cantora foi flagrada aos beijos com a dançarina Mariana Maciel, que faz parte de sua equipe.

Apesar da comoção nas redes sociais, o caso não é incomum: Luísa não é a primeira a se envolver com os próprios dançarinos. A prática, na verdade, parece acontecer com frequência entre cantoras — e já rendeu até casamento.

A seguir, relembre outras cantoras que já tiveram romances — ou que foram acusadas de ter envolvimento romântico — com bailarinos:

Anitta

Em 2019, Anitta assumiu ter um envolvimento casual com Ohana Lefundes. Ela é bailarina da equipe da Girl from Rio desde 2017 e, coincidentemente, ex-namorada de Mariana Maciel, novo affair de Luísa Sonza.

Ohana teria tido, inclusive, uma espécie de triângulo amoroso com a cantora e Pedro Scooby, quando os dois namoravam.

Recentemente, a dançarina ainda afirmou já ter participado de sexo grupal com a Poderosa.

Ludmilla

Casadas desde 2019, Ludmilla e Brunna Gonçalves completaram seis anos juntas em maio. No entanto, o começo do relacionamento não foi fácil para a vida pública das artistas, que esconderam o envolvimento por cerca de dois anos.

Brunna entrou para o balé da agora esposa em 2017, mesmo ano em que começaram a namorar. Em 2019, as duas assumiram a relação e chegaram a perder contratos publicitários após o anúncio.

Lexa

Recentemente, Lexa foi acusada pela ex-sogra, Maria Cristina Amaral, de viver um affair com um de seus bailarinos, Gabriel Felinto. Ao programa “Fofocalizando”, a mãe de MC Guimê afirmou que a ex-nora supostamente traía o cantor há dois anos. Lexa e Gabriel trabalham juntos desde 2020.

Apesar de não confirmado, o boato serviu para dar força à teoria de que o bailarino teria sido pivô da separação da cantora e do ex-marido.

Após a acusação, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, afirmou que a fala de Maria Cristina seria uma “difamação”. De acordo com o “Metrópoles”, ela pretende processar a ex-sogra da filha.

