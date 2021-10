Depois de flagra de produtor com Juliette, modelo confirma término

A modelo e estudante Priscilla Moura usou seu Instagram para confirmar que o relacionamento com o produtor Daniel Trovejani havia chegado de fato ao fim, após três anos. Daniel também é ex-namorado e sócio de Anitta. Segundo ela, o término aconteceu dia 17 de julho.

A publicação foi postada após esse mesmo produtor ser flagrado ao lado da cantora e ex-BBB Juliette em um passeio de barco, no Rio de Janeiro, no dia 11 de julho, seus dias antes do término. “É a única e última vez que vou falar sobre isso. Eu e Daniel não estamos mais juntos desde o dia 17 de julho”, diz Priscilla.

Ela se resolveu se pronunciar depois que eles apareceram juntos novamente, na última segunda-feira (11), em um restaurante japonês em Petrolina, no interior de Pernambuco. As imagens, vazadas por um fã, apenas aquecem o boato de um affair entre os dois.

Priscilla também desmentiu que eles estivessem noivos. “Nós éramos namorados, nunca existiu noivado. Chega de mensagens, chega de perguntas, cuidem da vida de vocês e respeitem a minha”, diz.

