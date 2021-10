Depois de empate e atuação morna, internautas se preocupam com saúde mental de Neymar

A Seleção Brasileira empatou com a Colômbia sem gols pela Eliminatória da Copa do Mundo neste domingo. A partida aconteceu depois da publicação de uma entrevista de Neymar para o portal ‘DAZN’ e, com a atuação morna do camisa 10, muitos internautas demonstraram uma preocupação com a saúde mental do atacante.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Neymar está literalmente depressivo jogando bola, ele perdeu a vontade. Tomara que ele volte logo com o encanto – analisou um internauta.

– Cara, eu amo demais o Neymar e vocês sabem disso. Canso de defender ele de muitas críticas equivocadas. Mas eu ando muito preocupado com as atuações dele nos últimos jogos. Parece que anda um pouco desmotivado, pouco falante, cabisbaixo. Temos que ver isso. Precisamos dele – disse outro torcedor que vê a necessidade do atacante na Seleção.

E MAIS:

Neymar durante o empate contra a Colômbia desse domingo (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

– Neymar tá com um problema sério que precisa ser resolvido. E não vem com esse papo de idade que ele tem 29 anos, tem algo extracampo errado. Ele tá nitidamente desconcentrado não é físico e muito menos idade, tá nítido que é mental. Tá mal demais em campo. Totalmente desconcentrado – escreveu outro internauta.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



Antes da partida, a hashtag “NeyDay” voltou aos assuntos mais comentados do Twitter. Os torcedores subiram a tag para demonstrar seu apoio a Neymar depois do camisa 10 da Seleção Brasileira dizer que vê a próxima edição da Copa do Mundo, em 2022 no Qatar, como a última de sua carreira.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na competição, o Brasil lidera a tabela com 28 pontos em 10 jogos.

Veja abaixo estes e outros tuítes originais.

Neymar está literalmente depressivo jogando bola, ele perdeu a vontade. Tomare que ele volte logo com o encantamento! pic.twitter.com/DtlZmt2u6b



— BRITTO S2 (@britto_s2) October 10, 2021

Cara, eu amo demais o Neymar e vocês sabem disso. Canso de defender ele de muitas críticas equivocadas. Mas eu ando muito preocupado com as atuações dele nos últimos jogos. Parece que anda um pouco desmotivado, pouco falante, cabisbaixo. Temos que ver isso. Precisamos dele. — Futmais (@futtmais) October 10, 2021

Neymar tá com um problema sério que precisa ser resolvido. E não vem com esse papo de idade que ele tem 29 anos, tem algo extracampo errado. Ele tá nitidamente desconcentrado não é físico e muito menos idade, tá nítido que é mental. Tá mal dms em campo. Totalmente desconcentrado pic.twitter.com/I7Rus1L8JO — 🇧🇷 Penta (@pentabrazil) October 10, 2021

O Neymar precisa muito de apoio, deveríamos subir a hashtag #EstamosJuntosNeymar. pic.twitter.com/MkmdEJZX62 — Viciado Em Gol (@GolViciado) October 10, 2021

E MAIS:

Saiba mais