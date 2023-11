Depois de ‘De Volta aos 15’, Yana Sardenberg estreia nas telonas em comédia com Carol Castro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2023 - 4:06 Para compartilhar:

Yana Sardenberg, atualmente no ar na primeira e segunda temporadas de “De Volta aos 15”, já se prepara para gravar a terceira temporada da série que começa a ser rodada em breve. Na trama mais vista do catálogo da Netflix, Yana interpreta Carol na fase adulta, mesma personagem vivida por Klara Castanho na adolescência.

Além da série na gigante do streaming, a atriz também está envolvida em mais dois projetos no cinema: no longa “Stand Up – Minha Vida é Uma Piada”, ao lado de Carol Castro, que estreou nesta quinta-feira, 23, e no média-metragem “Segue de Volta”, que já rodou vários festivais.

Em “Stand Up”, Yana faz sua estreia na comédia com a personagem Aline. Já em “Segue de Volta”, a atriz dá vida à protagonista Mariana, uma mulher que chega ao extremo de sua vida por conta do impacto das redes sociais. Antes de sua estreia no final do ano passado, o filme recebeu uma importante indicação no Tropic Film Festival, em Miami.

