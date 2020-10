Depois de Bolsonaro, Paulo Guedes também é atacado por ema do Alvorada

Durante uma participação no evento online “Um Dia pela Democracia”, organizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), nesta segunda-feira (26), o ministro da Economia, Paulo Guedes, confessou que, assim como o presidente Jair Bolsonaro, também foi atacado por uma das emas do Palácio da Alvorada.

Em sua fala, Guedes fazia uma retrospectiva dos últimos 30 anos no Brasil que, segundo ele, esteve dividido entre a direita, uma social-democracia e, por último, a esquerda. E fez referência ao filósofo, teórico político e matemático inglês Thomas Hobbes.

“Era um Estado Hobbesiano, que representava um peso para a sociedade”, diz Guedes. Hobbes é autor de, entrou outros livros, Leviatã, no qual explicita seus pontos de vista sobre a natureza humana e a necessidade de um governo e de uma sociedade forte.

Guedes ressalta que mesmo antes do surgimento da linguagem, os hominídios já protegiam os mais fracos, por ser um instinto animal. É nesse ponto que o ministro da Economia revela que foi atacado por uma ema no gramado do Palácio da Alvorada.

“Hoje, uma ema me atacou. Fui procurar entender o porquê de estar sendo atacado e vi que a ema estava com os filhotinhos. A ema estava certa. O movimento foi para afastar o perigo que eu representava ao caminhar pelo gramado. Por isso, é preciso proteger os mais frágeis”, finaliza Guedes.

