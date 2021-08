Depois de avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, Fluminense busca ascensão no Campeonato Brasileiro O Tricolor engatou uma sequência de duas derrotas seguidas no Brasileirão, mas pode se debruçar nos resultados da Copa do Brasil e da Libertadores para voltar a vencer

Depois de 15 dias, o Fluminense volta a disputar uma partida no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Tricolor enfrenta o América-MG, no Independência, às 16h, em jogo válido pela 15ª rodada da competição. Com a necessidade de vencer, o time de Roger Machado pode se debruçar nos recentes resultados da Copa do Brasil e da Libertadores para voltar a conquistar os três pontos no Brasileirão.

Isso acontece porque o Fluminense vive momentos distintos nas competições que disputa. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor engatou uma sequência negativa de duas derrotas seguidas e sem marcar um gol sequer. Por outro lado, na Copa do Brasil e na Libertadores, o time já mostra uma consistência suficiente para passar por seus adversários.

Na Copa do Brasil, por exemplo, o time de Roger Machado perdeu o jogo de ida para o Criciúma por 2 a 1. No entanto, na volta, o Tricolor mostrou resiliência e foi efetivo para vencer por 3 a 0. Vale destacar que neste último confronto, embora o Fluminense tenha tido apenas quatro finalizações na direção do gol, três delas venceram o goleiro Gustavo.

Contra o Cerro Porteño, o cenário foi diferente, mas também mostrou, novamente, que o Fluminense pode vencer mesmo sem convencer. A equipe de Roger Machado teve apenas 38% de posse de bola no jogo da volta, mas conseguiu o gol, segurou o ataque do time paraguaio e avançou para as quartas de final da Libertadores.

Assim, as vitórias na Copa do Brasil e na Libertadores mostraram que o Fluminense é capaz de voltar a vencer apesar da adversidade. Entretanto, é preciso tomar cuidado, uma vez que o duelo deste domingo não será fácil. Pelo menos é o que acredita Samuel Xavier.

Em entrevista coletiva realizada nesta semana, o lateral-direito projetou o confronto e ressaltou que o América-MG tem uma equipe qualificada. Além disso, ele lembrou que os dois times precisam da vitória e que o confronto deve ser disputado.

– Jogar contra o América Mineiro no Horto é sempre muito difícil. Já enfrentei o América várias vezes lá e os jogos sempre foram difíceis. (Principalmente) Na situação que eles vem, e com a gente tentando recuperar os pontos perdidos no Brasileiro. Mas precisamos ir em busca dessa vitória. Não pontuamos nos últimos jogos e precisamos desse resultado, porque é um campeonato muito competitivo e difícil para se recuperar.

– O América, mesmo estando no Z4, é uma equipe qualificada e vai querer também, nos seus domínios, a vitória. Vai ser um jogo disputado, e espero que quem entrar em campo possa trazer os três pontos para o Rio de Janeiro.

