Depois da trégua no fim de semana, temporais voltam a São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2023 - 8:08 Para compartilhar:

Depois da chuva dar uma trégua neste primeiro fim de semana de dezembro, as fortes chuvas podem retornar a partir da segunda-feira, 4, persistindo ao longo da semana em São Paulo. De acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, as temperaturas máximas devem, porém, se manter na casa dos 30 ºC.

Os temporais, que ganharam força no Sudeste do País nos últimos dias, com a atuação de uma baixa pressão atmosférica em alto-mar, reforçaram a presença de nuvens bem carregadas sobre a região, conforme a Climatempo. Embora as temperaturas tenham ficado bem mais amenas em razão do aumento de nuvens, a sensação de abafamento permaneceu em alguns locais, incluindo São Paulo.

Domingo de sol

Neste domingo, 3, o tempo deve seguir seco e ensolarado, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade no período da tarde. Entre o fim da tarde e o início da noite, a chegada da brisa marítima causa um ligeiro aumento de nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias