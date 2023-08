Depois da Netflix, agora o Disney+ quer limitar o compartilhamento de contas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/08/2023 - 4:05 Compartilhe

A decisão da Netflix de limitar o compartilhamento de contas não foi bem recebida. Os usuários de imediato ameaçaram abandonar este serviço, prometendo perdas ainda maiores para este serviço. A verdade acabou por ser bem diferente e a última apresentação de resultados mostrou isso mesmo.

Provavelmente apoiado por esta mudança positiva para a Netflix, o Disney+ parece agora querer mudar a oferta. Ainda não é uma medida global, mas o Disney+ está agora tomando medidas para limitar a utilização do seu serviço.

Diversas fontas divulgaram esta informação, que estaria para ser aplicada na Índia, a princípio. A medida que está sendo revelada é a redução do número de dispositivos simultâneos em que é possível usar o Disney+. Até agora estava acessível a 10, passando agora para 4 dispositivos.

Ainda que esteja indicado claramente que o limite são 4 dispositivos, a verdade é que até agora permitiam o acesso a 10. Com esta mudança, os responsáveis do Disney+ esperam que os usuários acabem com o compartilhamento de contas e que isso leve a novas inscrições.

Além disto, esta medida estaria sendo preparada para ser aplicada ainda este ano. Com poucos usuários a ultrapassar os 4 dispositivos (cerca de 5%), provavelmente esta poderá não ser a medida mais efetiva, mas mostra que poderá ser um palco para testar medidas que podem ser elevadas aos mercados globais.

Esta será certamente mais uma medida que não vai agradar aos usuários do Disney+, tal como aconteceu com a Netflix. A verdade é que acabou por ser um (aparente) sucesso e trouxe muitos mais novos consumidores, algo que é desejado e esperado.

