Depoimentos mostram desvio de dinheiro de patrocínio milionário no Corinthians

No depoimento, o promotor de Justiça mostrou ao dono da Vaidebet uma foto de Alex Cassundé, dono da Rede Social Media Design e que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência, mas ele negou ter tido qualquer contato com o empresário. Em março, a empresa recebeu dois depósitos de R$ 700 mil cada um do Corinthians. De acordo com a polícia, grande parte do dinheiro foi transferida para empresas de fachada que estão em nome de laranjas. “Todas empresas ligadas direta ou indiretamente a pessoas do litoral, de Peruíbe. São empresas relacionadas à organização criminosa PCC”, disse o delegado Tiago Correia.

Um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo será votado nesta segunda-feira, dia 20, sobre as supostas irregularidades do contrato com a Vaidebet. Ele confirmou, ao Fantástico, o encontro no hotel que definiu o patrocínio de R$ 360 milhões. Ele também afirmou que Marcelo Mariano, o Marcelinho, ex-diretor administrativo do clube, sempre apresentou a empresa de Alex Cassundé como a intermediadora do negócio.