‘Depende dele’,diz presidente do Napoli sobre contratar Ibra

ROMA, 23 OUT (ANSA) – O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, afirmou nesta quarta-feira (23) que ter o atacante Zlatan Ibrahimovic no clube não é “uma sugestão, mas um desejo”.

O dirigente ainda revelou que só “depende” do sueco para o negócio ser fechado.

Aos 38 anos, Ibrahimovic defende atualmente o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, mas declarou recentemente que gostaria de voltar ao futebol italiano. O contrato do sueco com o time norte-americano termina em dezembro e o jogador ficaria livre para assinar com qualquer clube.

“Ibrahimovic é um amigo, em Los Angeles, passei uma noite incrível com ele. Vê-lo de azul é mais um desejo do que uma sugestão, depende dele”, disse o presidente napolitano.

De acordo com a imprensa italiana, o veterano atacante também é desejado pela Inter de Milão, que pretende usá-lo como um substituto do lesionado Alexis Sánchez, e pelo Bologna, do técnico Sinisa Mihajlovic, que é um grande amigo de Ibra e até afirmou que o sueco seria “rei” da capital da Emília-Romana caso fechar com o clube rossoblù.

Ibrahimovic defendeu Juventus, Inter e Milan no futebol italiano, tendo conquistado 12 títulos em sua passagem pelo país. O jogador ainda já atuou pelo Malmö, Ajax, Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Manchester United e Los Angeles Galaxy.(ANSA)