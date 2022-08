Depay quer deixar Barcelona e negocia rescisão de contrato, diz jornal

Da Redação 03/08/2022 - 10:45 Compartilhe

Sem espaço no Barcelona, o atacante Memphis Depay não quer continuar no clube catalão. Segundo o jornal “Sport”, os advogados do holandês pediram ao time a rescisão de contrato do jogador, que ficaria livre no mercado para buscar um novo desafio.

O Barça, por sua vez, não deve negociar tão facilmente com Depay. Conforme a imprensa europeia, o clube tem propostas na mesa pelo jogador e pretende ganhar algum dinheiro com a saída. A Juventus é apontada como maior interessada no atacante e tenta um empréstimo com obrigação de compra.

O holandês chegou ao Barcelona em 2021, vindo do Lyon. Com a camisa do clube catalão, Depay marcou 13 gols em 37 jogos disputados.