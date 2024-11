Depay mostra disposição para seu 1° dérbi pelo Corinthians: ‘Batalhas que você quer vencer’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 20:28 Para compartilhar:

Memphis Depay entrou apenas no segundo tempo da derrota para o São Paulo, por 3 a 1, na qual o Corinthians teve Fagner e André Ramalho expulsos e pouco pôde fazer. Nesta segunda-feira o holandês inicia o dérbi diante do Palmeiras e não esconde a disposição em ajudar a equipe.

+Veja o tamanho do ‘rombo’ nos cofres do Corinthians sem ir à Copa do Brasil de 2025

Caso vença o arquirrival na Neo Química Arena e derrube um tabu de oito jogos sem vitórias no confronto, o Corinthians abrirá quatro pontos da zona de rebaixamento, ganhando um bom respiro restando seis rodadas. E a parceria de sucesso do holandês com Yuri Alberto é aposta dos corintianos.

“Estou animado. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer”, afirmou Depay após o treino deste domingo, no qual Ramón Díaz trabalhou muito as bolas paradas para evitar os seguidos erros que estão custando muitos gols sofridos. Também trabalhou enfrentamentos e o posicionamento ofensivo.

Memphis prevê um dérbi quente pelo fato de o rival também necessitar da vitória por causa da briga direta com o Botafogo pela liderança isolada e do título.

“Estou animado para ver amanhã como será, porque eu sei que, com os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos”, disse Memphis. “E nós, como time, precisamos nos beneficiar disto, sentir este espírito e buscar os três pontos, porque esta é a única opção quando se joga um dérbi, especialmente em casa.”

O atacante holandês decidiu a vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, na rodada passada, que tirou o time da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, no 15° posto, o Corinthians precisa de no mínimo mais 10 pontos para se safar e nem pensa em tropeço caseiro. E Memphis está confiante, o que aumenta o ânimo dos torcedores.