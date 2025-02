Depay lança música com MC Hariel e surge com bandeira do Corinthians em clipe gravado em Gana

O astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, lançou um EP com quatro músicas, dando continuidade à carreira artística em paralelo à sua carreira no futebol. Intitulado “Falando com as Favelas”, o trabalho foi gravado em parceria com o MC Hariel e conta com quatro faixas.

Como parte da divulgação, um videoclipe da faixa-título foi lançado nesta segunda-feira. As imagens foram gravadas ainda no ano passado, em Gana, país africano onde Memphis Depay tem uma fundação de apoio aos jovens surdos e cegos. Em um trecho das imagens é possível ver Depay ao lado de uma bandeira do Corinthians.

Além de “Falando com as Favelas”, as outras faixas do EP são “Peita do Coringão”, “Suor e Sangue” e “Renascer”. O trabalho conta com a produção musical dos DJs Perera e André Nine. A música em homenagem ao Corinthians também possui videoclipe, com imagens realizadas na Vila Aurora, em São Paulo.

Corintiano “roxo”, MC Hariel se aproximou de Memphis Depay desde a chegada do atacante ao futebol brasileiro, em setembro do ano passado. Imagens do jogador no estúdio do funkeiro e circularam nas redes sociais nos últimos meses, e a dupla recentemente participou do programa “Altas Horas”, da Rede Globo.

Em um curto período no Brasil, Memphis Depay já demonstrou estar muito bem habituado. Ele foi visto jantando em um bar e fazendo as tranças do cabelo em uma comunidade no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André; visitou o campo de várzea em uma comunidade em São Bernardo, no ABC Paulista; foi à quadra da escola de samba Gaviões da Fiel e tocou surdo; e também foi à Pinacoteca.

Além da carreira como jogador de futebol, Depay também se aventura na música, mais precisamente no rap. Ele tem 13 composições lançadas e um canal no Youtube com mais de 850 mil seguidores. A soma das visualizações de seus videoclipes é de aproximadamente 50 milhões.

Aos 31 anos, Memphis é considerado peça-chave no time do técnico argentino Ramón Díaz. O jogador já balançou as redes em oito oportunidades nos 21 jogos que fez com a camisa corintiana.