Depay evita derrota da Holanda em amistoso com a Escócia (2-2)

A Holanda empatou em 2 a 2 com a Escócia, nesta quarta-feira, em Faro (Portugal), em amistoso em que as duas seleções deram continuidade à preparação para a Eurocopa (que será realizada de 11 de junho a 11 de julho).

Memphis Depay evitou a derrota dos holandeses, com um gol de empate aos 89 minutos.

A Escócia ficou em vantagem duas vezes, por meio de Jack Hendry (11) e Kevin Nisbet (63). Depay empatou primeiro aos 17 minutos e depois marcou nos últimos instantes da partida.

O treinador holandês, Frank De Boer, escalou uma equipe próxima daquela que deverá ser a titular, utilizando um esquema 5-3-2, com Depay e Wout Weghorst na frente, Georginio Wijnaldum e Frenkie De Jong dando apoio, mas nem tudo funcionou perfeitamente diante de um adversário defensivo, que procurava oportunidades nos contra-ataques.

A Escócia jogou desfalcada de cinco jogadores, colocados em quarentena após um caso de covid-19.

Os holandeses vão jogar a fase final da Eurocopa no grupo C, contra Ucrânia, Macedônia do Norte e Áustria.

Esse torneio significará a volta da Holanda, terceira colocada na Copa do Mundo do Brasil-2014, à fase final de um grande torneio internacional, após ficar fora da Eurocopa da França-2016 e da Copa do Mundo da Rússia-2018.

A ‘Oranje’ conquistou a Eurocopa uma vez em sua história, em 1988.

A Escócia, por sua vez, terá pela frente Inglaterra, Croácia e República Tcheca como adversários na fase de grupos.

Os escoceses não disputam uma Eurocopa desde 1996 e a última grande competição que jogou foi a Copa do Mundo de 1998, quando foi eliminada na fase de grupos.

bnl/dr/aam

