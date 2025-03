Departamento de Veteranos dos EUA cortará mais de 70 mil postos de trabalho

O Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos planeja cortar mais de 70.000 postos de trabalho dentro do plano do presidente Donald Trump de reduzir o tamanho da administração federal, anunciou o secretário da pasta, Doug Collins, nesta quarta-feira (5).

“Durante muitos anos, os veteranos têm pedido um departamento mais eficiente, responsável e transparente. Esta administração finalmente dará aos veteranos o que querem”, disse Collins em vídeo publicado na rede social X.

“Nosso objetivo é reduzir os níveis de emprego do departamento [para] os números do final de 2019 – aproximadamente 398 mil funcionários – do nosso nível atual de cerca de 470 mil”, acrescentou.

Esse número atual de pessoal é menor que o oferecido em uma declaração do mês passado, que situou o total de funcionários desse departamento, que supervisiona o atendimento médico e outros benefícios dos veteranos militares e de guerra, em mais de 479 mil, segundo um memorando ao qual a AFP teve acesso.

“Vamos conseguir isso sem fazer cortes no atendimento médico nem nos benefícios para os veteranos e beneficiários do departamento”, ressaltou Collins.

Desde que voltou à Casa Branca em 20 de janeiro, Trump tenta diminuir o tamanho da administração federal, tarefa que confiou a Elon Musk, o homem mais rico do mundo e o maior doador para a campanha presidencial do republicano no ano passado.

A AFP teve acesso previamente a um memorando do Departamento de Assuntos de Veteranos que dizia que a instituição trabalharia em conjunto com o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), comandado por Musk, para “identificar e eliminar o desperdício [de recursos], reduzir a administração e a burocracia, diminuir sua pegada e aumentar a eficiência da força de trabalho”, para assim poder concretizar o objetivo inicial de voltar aos níveis de pessoal de 2019.

Everett Kelley, presidente do sindicato da Federação de Funcionários de Governo dos Estados Unidos, criticou o plano e disse: “Esses trabalhadores que logo serão despedidos são americanos patriotas que escolheram trabalhar no Departamento de Assuntos de Veteranos porque realmente se preocupam com o bem-estar dos veteranos e de suas famílias.”

A oposição democrata também manifestou sua reprovação à iniciativa.

Mark Takano, deputado que representa o estado da Califórnia, afirmou em uma declaração: “Este desmantelamento deliberado da força de trabalho do Departamento de Assuntos de Veteranos… não só é perigoso, é uma traição total aos veteranos.”

Trump e seu braço direito já dispensaram os funcionários responsáveis pelas políticas de promoção da diversidade e cancelaram grande parte dos fundos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAid), encarregada de promover projetos humanitários em vários países.

Uma fonte próxima à situação disse na terça-feira à AFP que o Serviço de Receita Interna (IRS) – responsável por arrecadar impostos federais – está considerando demitir metade de seus 90.000 funcionários.