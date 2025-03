Departamento de Veteranos de guerra dos EUA cortará 80 mil postos de trabalho

O Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos planeja cortar cerca de 80.000 postos de trabalho no âmbito do plano do presidente Donald Trump de reduzir a administração federal, segundo um memorando ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (5).

O objetivo é que o departamento retorne ao número “do final de 2019, de 399.957 funcionários”, segundo os chefes da pasta, que informa um quadro de 479.000 trabalhadores.

Desde o seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro, Trump tenta diminuir o tamanho da administração federal, tarefa que confiou a Elon Musk, o homem mais rico do mundo e o maior doador para a campanha presidencial do republicano no ano passado.

Trump e seu braço direito já dispensaram os funcionários responsáveis pelas políticas de promoção da diversidade e cancelaram grande parte dos fundos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAid), encarregada de promover projetos humanitários em vários países.

Uma fonte próxima à situação disse na terça-feira à AFP que o Serviço de Receita Interna (IRS) – responsável por arrecadar impostos federais – está considerando demitir metade de seus 90.000 funcionários.

