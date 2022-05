Departamento de Justiça vai revisar resposta da polícia ao tiroteio no Texas

WASHINGTON (Reuters) – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse neste domingo que revisará a resposta da polícia ao tiroteio em uma escola em Uvalde, no Texas, que matou 19 crianças e dois professores, em meio à crescente raiva sobre o motivo pelo qual a polícia não conseguiu confrontar rapidamente o atirador.

Autoridades que aplicam a lei em Uvalde permitiram que o atirador permanecesse em uma sala de aula na Robb Elementary School por quase uma hora, enquanto os policiais esperavam no corredor e as crianças dentro faziam ligações para o 911 em pânico pedindo assistência.





As autoridades do estado e do condado do Texas dizem que estão conduzindo seu próprio inquérito. Anthony Coley, porta-voz do Departamento de Justiça, disse que realizará uma “Revisão de Incidentes Críticos” da resposta da polícia ao tiroteio a pedido do prefeito de Uvalde.

“O objetivo da revisão é fornecer um relato independente das ações e respostas da aplicação da lei naquele dia e identificar as lições aprendidas e as melhores práticas para ajudar os socorristas a se prepararem e responderem a eventos de atiradores ativos”, disse Coley.

“O Departamento de Justiça publicará um relatório com suas conclusões na conclusão de sua revisão”, acrescentou Coley.

(Reportagem de Rami Ayyub)