Departamento de Justiça dos EUA processa Visa por suposto monopólio ilegal de cartão de débito

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Visa por violações antitruste, alegando que a empresa usou táticas ilegais para manter o monopólio dos pagamentos com cartão de débito.

A ação judicial afirma que a empresa utilizou incentivos para manter os concorrentes em potencial fora de seu território e para punir os comerciantes que fizessem negócios com rivais. O caso ocorre em um momento em que os consumidores estão se afastando cada vez mais do dinheiro em espécie em favor dos pagamentos com cartão.

A queixa, apresentada no tribunal federal de Manhattan, alega que a Visa monopolizou o mercado de cartões de débito desde 2012. A empresa também fez pagamentos ilegais de incentivo a empresas de tecnologia financeira para que ficassem fora do mercado, de acordo com a ação judicial.

“A Visa acumulou ilegalmente o poder de extrair taxas que excedem em muito o que ela poderia cobrar em um mercado competitivo”, disse o Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland. “A conduta ilegal afeta não apenas o preço de uma coisa, mas o preço de quase tudo”.