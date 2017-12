Departamento de Estado aplicará imediatamente decisão sobre Jerusalém

O Departamento de Estado aplicará imediatamente a ordem do presidente Donald Trump de mudar a embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, afirmou nesta quarta-feira (6) o secretário de Estado, Rex Tillerson.

“O Departamento de Estado iniciará imediatamente o processo para implementar esta decisão, iniciando os preparativos para transferir a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém”, disse Tillerson durante uma visita à Alemanha, pouco depois do anúncio histórico da Trump.

A decisão de Trump foi tomada após consultar “numerosos amigos, sócios e aliados”, disse o chefe da diplomacia americana.

“Temos convicção de que há uma possibilidade para uma paz duradoura”, acrescentou durante a visita a uma base militar americana.

Segundo funcionários do governo, o traslado da embaixada para Jerusalém precisará, contudo, de vários anos para ser implementado, pois é preciso encontrar um lugar para construir o edifício, com todas as implicações de segurança necessárias.

“De comum acordo com outras agências federais, estabelecemos planos de segurança sólidos para proteger a segurança dos americanos nas regiões implicadas”, assegurou Tillerson.