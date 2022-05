‘Deolane tinha trauma de mim’, diz amigo de MC Kevin

Em maio, a morte de MC Kevin completa um ano. Nesta terça-feira (03), o parceiro do cantor, PK Delas, contou um pouco sobre a relação deles e sobre Deolane Bezerra, a viúva do MC, no podcast Bulldog Show.





“Deolane tinha um trauma de mim absurdo, me odiava. Não tivemos oportunidade de nos conhecer antes. A gente se conheceu nesse dia [do velório] e ela mudou a percepção dela, porque tivemos a oportunidade de trocar uma ideia”, disse.

“Ela tinha uma neurose absurda de mim por causa do nosso histórico. Ele solteiro e eu também era, tivemos algumas vivências juntos, aí ele começou a namorar, mas nunca tive nada contra ela. No meio do caminho, como ela não me conhecia, ela achava que eu chamava muito ele para a ‘revoada’”, completou.

Sobre o acidente que causou a morte do funkeiro, ele disse que até hoje não sabe o que realmente aconteceu. “Ninguém sabe, até hoje eu não sei qual é a verdade. Ele saiu lá de casa e depois que ele saiu eu fui dormir. Eu liguei para ele 16h e ele já não me atendia, aí o D-HIT, que é o meu DJ, foi lá e avisou: ‘Caraca, tu viu o que aconteceu com Kevin?’”, relembra.

Com informações do UOL