Deolane mostra reencontro com filhos após sair da prisão

A advogada Deolane Bezerra usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para mostrar o reencontro com os filhos Valentina, Kayky e Gilliard após ter sido solta da prisão. Ela desembarcou em São Paulo momentos antes, após ter passado 20 dias presa em Pernambuco.

Nas imagens, Deolane aparece chegando em casa e sendo recebida com balões pela filha mais nova, Valentina. Quem também chegou em casa foi Solange Bezerra, mãe da advogada.

Deolane solta

Liberada da Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, Deolane Bezerra compareceu ao Fórum de Recife na tarde desta quarta-feira, 25, e conversou brevemente com jornalistas. A advogada foi solta na terça-feira, 24, após decisão do Tribunal de Justiça (TJPE) que beneficiou 17 investigados da Operação Integration, que mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que já movimentou R$ 3 bilhões.

Segundo o portal “LeoDias”, Deolane permaneceu no Fórum por 10 minutos e conversou com a imprensa na saída, reafirmando brevemente sua inocência.

“Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todas as pessoas que tiveram um trabalho honesto, foram muitas mentiras espalhadas. Confio muito no Senhor Jesus Cristo que a Justiça será feita, graças a Deus o desembargador Eduardo Maranhão viu as flagrantes ilegalidades do processo. Tudo vai dar certo, eu sou inocente, agradeço aos que me apoiaram”, declarou a influenciadora.

Detida em 4 de setembro em Recife, a advogada estava encarcerada em Buíque, no agreste pernambucano, desde o dia 10. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, e inclui também a soltura de Solange Bezerra, mãe de Deolane, e Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.