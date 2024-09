Deolane criou site de aposta para lavar dinheiro de jogos ilegais, diz TV

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2024 - 22:55 Para compartilhar:

Presa desde a semana passada por suspeita de lavagem de dinheiro, Deolane Bezerra teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça. As informações são do Fantástico, da TV Globo, deste domingo (8). O dominical apresentou detalhes da investigação, que mostra que Deolane abriu uma bet com capital de R$ 30 milhões em julho desse ano.

A advogada e influencer, de 34 anos, foi presa na quarta-feira (4), junto com sua mãe, Solange Bezerra, durante o desenrolar da operação “Integration”, deflagrada pela Policia Civil de Pernambuco, e que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em sua defesa, Deolane disse que ganhou dinheiro, que ostenta nas redes sociais, com publicidade.

De acordo com as investigações da polícia, a ZEROUMBET, criada em julho deste ano com um capital inicial de R$ 30 milhões, foi utilizada para mascarar a origem de recursos ilegais. Além disso, a justiça determinou o bloqueio de R$ 3 milhões das contas de Solange, que também teria sido envolvida no esquema criminoso.

Interrogada sobre movimentações financeiras, Solange disse primeiro que eram referentes à publicidade; depois, que não se lembrava e que desconhecia as origens.

Segundo o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho Liberato de Matos, a criação do site de apostas com capital social de R$ 30 milhões foi uma forma de uma influenciada, com a suposta participação da mãe, Solange Bezerra, “canalizar para dentro da estrutura” o dinheiro de jogos como o Tigrinho, que é proibido.

Em nota, a defesa de Deolane Bezerra se mantém confiante de que sua inocência será comprovada: “Estamos trabalhando incansavelmente para restaurar a liberdade de Deolane, confiando que a justiça será feita.”

Três dias após a advogada e influenciadora Deolane Bezerra ser presa em meio à operação “Integration” da Polícia Civil de Pernambuco, suas irmãs seguem utilizando as redes sociais para compartilhar atualizações sobre o caso da ex-Fazenda e propagandas de jogos de azar, especificamente o famoso “jogo do tigrinho”.