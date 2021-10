Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, compra mansões de R$ 20 milhões

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, mostrou que está podendo. Segundo informações de Leo Dias, do site Metrópoles, a advogada e influenciadora digital se mudou para um condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo, e ainda comprará outra casa pronta, no interior do estado.

Ambas as propriedades custam, juntas, cerca de R$ 20 milhões, sendo 10 milhões cada.

Ainda de acordo com Dias, a mansão de Alphaville terá oito suítes, quatro andares, pois o terreno é declive com o fundo para uma mata preservada, academia, piscina e churrasqueira.

Já o segundo imóvel, será comprado pronto com uma proposta de casa de campo cinematográfica, na beira da represa, no interior de São Paulo.

