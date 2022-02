Deolane Bezerra usa look avaliado em R$52 mil e diz: ‘Hoje eu tô tipo gringa’

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, não cansa de ostentar nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a advogada compartilhou algumas fotos usando um look de grife da marca italiana Gucci, avaliado em R$52 mil.

A roupa de Deolane contava com uma bota over knee no valor de 2500 dólares (13 mil reais), shorts de 2100 dólares (11 mil reais), body de 690 dólares (3650 reais), e jaqueta de 4500 dólares (24 mil reais).

“Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa corre atrás. Hoje eu tô tipo gringa”, escreveu ela na legenda do post.

Veja o look de Deolane Bezerra:

