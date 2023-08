Deolane Bezerra tem Instagram hackeado e adverte criminosos: ‘Pau vai torar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 3:54 Compartilhe

Deolane Bezerra teve sua conta do Instagram invadida na noite desta quarta-feira, 30. A advogada está em recuperação de uma cirurgia plástica, mas garantiu que já está em posse dos dados dos criminosos e que pretende denunciá-los.

No perfil, hackers fazem propaganda de jogos de apostas fraudulentos, vendem “bilhetes premiados”, pedem PIX com a possibilidade de retornos astronômicos de dinheiro e prometem passeios de helicóptero com Deolane.

Em seu Instagram, Daniele Bezerra, irmã da ex-Fazenda, alertou seguidores: “Gente, o Instagram da Deolane foi hackeado. Não acreditem em nada que estejam vendendo lá, em nada de criptomoedas, de investimento, é tudo mentira.”

A advogada ainda questionou a operadora Tim, alegando que a posse do número de telefone vinculado à conta da irmã foi transferida. “Como assim o telefone de um cliente é trocado a propriedade?”, indignou-se, nos stories da rede social.

Deolane fala sobre o incidente

Em outro vídeo, que circula nas redes sociais, a advogada tranquilizou fãs e se comunicou com os invasores.

“Está um inferno aqui. Eu posto, eles apagam. Eles roubaram o meu número que eu tinha só para o Instagram. Daqui a pouco eu posto a ‘fotinho’ e o e-mail de quem hackeou a conta, e fiquem tranquilos, porque eu vou lá na delegacia de crimes cibernéticos […] Deixem minha continha em paz, sai de tudo, que vocês ganham mais. Porque eu vou sair do hospital amanhã e o ‘pau vai torar'”, prometeu.

Confira o pronunciamento aqui.

